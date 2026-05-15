Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили способ остановить атаки дронов ВСУ на Россию

Налеты на российские города не прекратятся, пока у противника есть возможность ввозить комплектующие для БПЛА и собирать их в цехах на своей территории, заявил «Ленте.ру» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Так парламентарий прокомментировал массированную атаку украинских беспилотников на регионы РФ 15 мая.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Олег Елков/ТАСС

По словам депутата, ситуация напрямую зависит от логистики комплектующих для дронов. Собеседник «Ленты.ру» обратил внимание, что ключевая проблема кроется в поставках: детали для ударных беспилотников привозят из-за границы, а на подпольных предприятиях украинского оборонпрома их спокойно собирают. Пока этот конвейер работает, атаки не прекратятся.

Журавлев также отметил, что Владимиру Зеленскому не нужно дорогое высокотехнологичное оружие. По мнению депутата, дешевых дронов вполне достаточно, чтобы запугивать мирное население России, запуская их сотнями.

«Поэтому и следует сосредоточиться на уничтожении самой отрасли БПЛА на Украине — от логистики до обучения операторов. Профессия должна стать опасной, ликвидировать их, используя любой шанс, — и желающих станет меньше. И запускать станет нечего, если перерезать наконец зарубежные поставки», — отметил Журавлев.

В ночь на 15 мая средства ПВО ВС России сбили и нейтрализовали 355 украинских дронов над 18 регионами РФ и акваториями Азовского и Каспийского морей. Беспилотники атаковали Рязанскую область. В столице региона в результате удара ВСУ четыре человека погибли, 11 получили ранения.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше