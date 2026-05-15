Политолог назвал страны ЕС, которых ждет кризис из-за дронов ВСУ

По словам Самонкина, уход Эвики Силини с поста премьер-министра Латвии — это только первое звено в цепочке возможных политических потрясений. Эксперт подчеркнул, что отставка главы латвийского правительства наглядно демонстрирует: власти не в состоянии эффективно реагировать на угрозы, исходящие от БПЛА Украины.
Собеседник NEWS.ru отметил, что на протяжении последних 30 лет СМИ в странах Балтии активно муссировали тему «агрессивной России». Гражданам внушали, что русские готовы напасть, а НАТО обязательно придет на помощь, расписывая мощь противотанковой и противовоздушной обороны. Однако на деле, по выражению эксперта, это не соответствует действительности. Самонкин подчеркнул, что реальная опасность исходит вовсе не от России.
«Наверное, американцы с иранским конфликтом не такой сильный ущерб нанесли ЕС, сколько Владимир Зеленский и его команда. Это поразительный феномен. В данной ситуации, как с пороховой бочкой: если “стреляет” Латвия [с отставкой премьера], то такие действия могут завтра последовать в других странах ЕС», — пояснил Самонкин.
Эксперт считает, что подобный сценарий политического кризиса может повториться в Эстонии, Польше, Финляндии и других небольших европейских государствах. Эти страны, по его словам, не обладают собственным военно-технологическим потенциалом и существуют в основном за счет туристического потока. Самонкин добавил, что государства Балтии и Балканского региона исторически не привыкли к военной самостоятельности, всегда полагаясь на внешних гегемонов, и никогда не существовали в парадигме военной самостоятельности.
«В этом, конечно, и кроется проблематика евроатлантизма, который просто трещит по швам, и там нет никакой военно-политической координации в целом», — резюмировал Самонкин.
Ранее сообщалось, что 15 мая над Финляндией зафиксировали как минимум один беспилотник. Как сообщают западные журналисты, на перехват нарушителя подняли истребители. В это же время аэропорт Хельсинки приостановил работу на три часа.