ВС России сбили украинский самолет F-16 над Сумской областью

По данным Лебедева, около 11 утра жители города Кролевец в Сумской области слышали сильный взрыв. Незадолго до этого самолет ВСУ с подвешенными ракетами, которые было видно с земли, пролетел над городом в сторону востока. F-16 был сбит ракетой.