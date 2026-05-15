Истребитель F-16 ВСУ в ходе воздушного боя был сбит над Сумской областью. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на координатора пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
По данным издания, около 11 утра жители города Кролевец в Сумской области слышали сильный взрыв. Незадолго до этого украинский самолет с подвешенными ракетами, которые было видно с земли, пролетел над городом в сторону российской границы. Борт был сбит ракетой.
«Украинский самолет начал маневр уклонения, но не успел. По свидетельствам местных жителей, самолет разорвало пополам и обломки упали в поля за городом», — рассказал Лебедев агентству.
Как писал сайт KP.RU, в январе этого года командир зенитно-ракетного дивизиона с позывным «Север» сообщил, что российские военные двумя ракетами комплекса С-300 уничтожили истребитель F-16 ВСУ.