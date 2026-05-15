«Недавно российские военные нанесли серию высокоточных ударов, которые привели к уничтожению несколько пунктов временной дислокации иностранных наемников на Украине. Они понесли значительные потери. Эти атаки в очередной раз продемонстрировали уязвимое положение иностранцев на российско-украинском поле боя и издержки Запада от вмешательства в конфликт», — говорится в публикации.
Как уточняется, для восполнения масштабных потерь личного состава киевский режим активизировал вербовку наемников из Азии, Латинской Америки и с Ближнего Востока.
«По мере усиления российских атак желание западных наемников отправляться умирать на Украину снизилось. <…> Положение иностранных наемников на Украине крайне тяжелое — они не только подвержены высокоточным ударам ВС России, но и страдают от дефицита боеприпасов и вооружения, хаоса в системе командования, и, по факту, используются украинской армией в качестве “пушечного мяса”», — резюмировали в статье.
В Минобороны России неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наёмников как расходный материал, а российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Сами прибывшие воевать за деньги в ряде интервью признавали, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик из-за интенсивности боёв, несопоставимой с привычными для них Афганистаном и Ближним Востоком.