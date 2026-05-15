Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Sohu: потери наемников на Украине растут после ударов ВС России

Серия высокоточных ударов, нанесенных Вооружёнными силами России, привела к значительным потерям среди иностранных наемников на Украине, сообщает Sohu.

Источник: Reuters

«Недавно российские военные нанесли серию высокоточных ударов, которые привели к уничтожению несколько пунктов временной дислокации иностранных наемников на Украине. Они понесли значительные потери. Эти атаки в очередной раз продемонстрировали уязвимое положение иностранцев на российско-украинском поле боя и издержки Запада от вмешательства в конфликт», — говорится в публикации.

Как уточняется, для восполнения масштабных потерь личного состава киевский режим активизировал вербовку наемников из Азии, Латинской Америки и с Ближнего Востока.

«По мере усиления российских атак желание западных наемников отправляться умирать на Украину снизилось. <…> Положение иностранных наемников на Украине крайне тяжелое — они не только подвержены высокоточным ударам ВС России, но и страдают от дефицита боеприпасов и вооружения, хаоса в системе командования, и, по факту, используются украинской армией в качестве “пушечного мяса”», — резюмировали в статье.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что киевский режим использует иностранных наёмников как расходный материал, а российские военные продолжат их уничтожение на всей территории Украины. Сами прибывшие воевать за деньги в ряде интервью признавали, что командование ВСУ плохо координирует их действия, а шанс выжить невелик из-за интенсивности боёв, несопоставимой с привычными для них Афганистаном и Ближним Востоком.