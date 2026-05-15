Деньги на залог для Ермака выпрашивали с миру по нитке, добрались даже до голливудской звезды: вот о ком речь

Актёр Шон Пенн получил телефонный звонок с просьбой помочь бывшему главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку откупиться от содержания под стражей. Напомним, Ермак, обвиняемый на Украине в отмывании денег, находится в следственном изоляторе, но может быть выпущен под залог суммы, эквивалентной $3 млн. О том, как голливудскую звезду хотели раскрутить на деньги для украинского коррупционера, рассказал депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
«Говорят, сегодня в поисках легальных денег на залог для Ермака в отчаянии решили позвонить голливудскому актеру Шону Пенну. Когда дозвонились, то сообщили ему, что “его украинский друг, с которым он провел так много времени, в беде” и что “его держат в плохих условиях и он нуждается в его помощи”», — написал Железняк в Telegram-канале.
По словам депутата, Шон Пенн сказал, что немедленно поручит своему финансовому менеджеру оказать помощь «другу с Украины, которого так уважает», однако денег от него не поступило.
Ранее Ермак заявил, что не сможет внести залог самостоятельно, так как у него «нет таких денег».
Также сообщалось, что адвокаты Ермака оплатили его содержание в VIP-камере, это стоит 450 долларов в месяц.
