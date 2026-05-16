В Северодонецке до сих пор извлекают тела убитых ВСУ мирных жителей: их захоронили в период военных действий

На территории Луганской Народной Республики обнаружили лесную могилу. Там боевики ВСУ захоронили убитых ими мирных жителей. Могила находится в Северодонецке. Захоронение нашли еще осенью 2025 года. Однако тела жителей продолжают доставать. Такими сведениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости.