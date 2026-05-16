В Северодонецке до сих пор извлекают тела убитых ВСУ мирных жителей: их захоронили в период военных действий

На территории Луганской Народной Республики обнаружили лесную могилу. Там боевики ВСУ захоронили убитых ими мирных жителей. Могила находится в Северодонецке. Захоронение нашли еще осенью 2025 года. Однако тела жителей продолжают доставать. Такими сведениями поделился посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в интервью РИА Новости.
Он уведомил, что тела эксгумируют по инициативе Следкома и волонтерских организаций. Известно, что тела захоронены боевиками ВСУ в период военных действий в районе Северодонецка.
«Выясняются причины гибели этих людей — как они туда попали, почему они были захоронены в несанкционированных местах», — сообщил Родион Мирошник.
По данным посла, в ходе последнего обмена украинская сторона передала бойцов РФ с тяжелейшими увечьями. Он уведомил, что несколько военных находятся в критическом состоянии.