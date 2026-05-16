Ивановские десантники поразили пункты временной дислокации ВСУ на Херсонщине

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Расчет FPV-дронов Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр» уничтожил замаскированные пункты временной дислокации на херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе очередного боевого дежурства расчеты подразделения войск беспилотных систем “крылатой пехоты” нанесли удар по замаскированному опорному пункту и пунктам временной дислокации личного состава ВСУ. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА вблизи некоторых заброшенных зданий на правом берегу Днепра в Херсонской области выявили передвижение личного состава противника. Координаты целей были оперативно переданы на пункты управления ударными БПЛА», — говорится в сообщении.