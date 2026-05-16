ВС РФ уничтожили украинскую самоходку и пикап в Харьковской области

«Один из расчетов FPV-дронов на оптоволоконном управлении войск беспилотных систем в составе 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск “Север” уничтожил самоходную артиллерийскую установку ВСУ в Харьковской области», — сказано в сообщении.
На уничтожение самоходки понадобилось два дрона.
В ведомстве добавили, что дроноводы 6-й армии уничтожили пикап ВСУ, используемый для транспортировки личного состава и проведения ротации на позициях противника в Харьковской области. Машину заметили в ходе воздушной разведки, довели до позиции, после чего уничтожили.