«Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С» во время боевого дежурства уничтожил БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Боевой расчет ЗРПК “Панцирь-С” во время несения дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30-мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов», — отметили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что вооружение «Панциря-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты орудия постоянно меняют позиции и способны за 10 секунд перейти из дежурного в боевой режим.

