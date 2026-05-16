«Панцирь-С» уничтожил беспилотник ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад»

«Боевой расчет ЗРПК “Панцирь-С” во время несения дежурства уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. Для уничтожения воздушных целей у комплекса имеется 12 зенитных ракет. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30-мм с боекомплектом в 1 400 выстрелов», — отметили в ведомстве.
В Минобороны подчеркнули, что вооружение «Панциря-С» позволяет поражать любые средства воздушного нападения в установленном диапазоне работы. Расчеты орудия постоянно меняют позиции и способны за 10 секунд перейти из дежурного в боевой режим.