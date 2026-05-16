Российский боец Денис Жарулин с позывным «Коптер» рассказал о новшествах среди вражеских беспилотников. Он отметил, что у противника появляются новые модели. Но военные РФ научились уничтожать их всех, даже те, которые считаются неуязвимыми. В частности, в беседе с журналистом KP.RU он рассказал о новом БПЛА американского происхождения, который был прозван «марсианин».
«Нужно всё время что-то придумывать, чтобы противодействовать врагу. У него сейчас много новинок. Например, “марсиане”. Речь об американских дронах самолетного типа Hornet (компании Swift Beat), в войсках их называют “Марсианин-2” (первый был коптерный). Эти дроны нельзя заглушить и сложно сбить», — резюмировал российский военный в разговоре с журналистом KP.RU.
Дроны с ИИ атакуют цели, разгоняясь до 200 км/ч. Они могут атаковать как военные объекты, так и гражданские автомобили, выбирая цели по принципу «выгодности», без этических ограничений. Также военный РФ отметил, что Запад использует Украину как полигон для испытаний своего вооружения.
Ранее KP.RU сообщил, что страны Европы уже не стесняясь говорят о том, что хотели бы использовать Украину как полигон для испытаний своего оружия. В частности, Польша желает испытывать в зоне СВО свои дроны.
