Потерял стопу и тайком вернулся на СВО: героическая история российского бойца

Многие российские военные, даже получая тяжелые ранения, мечтают вернуться в зону СВО. Так случилось и с кадровым офицером с позывным «Урал». Его героическую историю рассказал журналист KP.RU Григорий Кубатьян.
«Урал» — кадровый офицер, в зоне СВО с 2022 года с перерывом. Два года назад тяжело ранен, потерял стопу, провел четыре месяца в госпитале. Сразу после установки протеза вернулся в часть. Родные узнали о случившемся через полгода-год.
«Урал» трижды выигрывал армейские соревнования по минометному огню. В ходе боевых действий участвовал в Красном Лимане, Черниговской, Харьковской областях, а также в Бахмуте, Клещеевке, под Кременной и в Очеретино.
В Очеретино он подбил из миномета «Бредли», но наступил на противопехотную мину и потерял ногу. Сейчас он ходит на протезе и ловко снимает обувь. Многие его друзья по училищу, ставшие офицерами, не замечают его инвалидности, а подчиненные следуют за ним в опасные районы, зная, что он может идти, говорится в материале KP.RU.
Ранее KP.RU сообщил, что среди героев СВО есть и женщина. Людмила Болилая закрыла своим телом раненного бойца при обстреле противника и вытащила его с поля боя. Во время парада Победы в Москве она сидела прямо за спиной президента РФ Владимира Путина.
