Звучали сирены: за ночь на Кубани угрозу атаки БПЛА объявляли в Геленджике, Новороссийске, Сочи

Беспилотная опасность в Крымском районе была объявлена в 00:20, там также включили сирены. По данным администрации муниципалитета, около 4:30 над территорией района зафиксировали пролёт беспилотников. О каких-либо разрушениях администрация не сообщала, напомнив жителям, что выкладывать в интернет фото и видео с последствиями атак БПЛА запрещено.