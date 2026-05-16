Звучали сирены: за ночь на Кубани угрозу атаки БПЛА объявляли в Геленджике, Новороссийске, Сочи

С вечера 15 мая и в течение ночи на 16 мая в целом ряде муниципалитетов Краснодарского края объявлялся режим опасности беспилотников. Жителям рекомендовали соблюдать необходимые меры безопасности, укрыться в помещениях без окон.
Глава Туапсинского округа Сергей Бойко сообщил об опасности атаки БПЛА в 20:20.
В Геленджике режим опасности БПЛА был объявлен около полуночи. Глава города Андрей Богодистов сообщил, что включены сирены. Отбой дали в час ночи.
Беспилотная опасность в Крымском районе была объявлена в 00:20, там также включили сирены. По данным администрации муниципалитета, около 4:30 над территорией района зафиксировали пролёт беспилотников. О каких-либо разрушениях администрация не сообщала, напомнив жителям, что выкладывать в интернет фото и видео с последствиями атак БПЛА запрещено.
В Новороссийске режим опасности атаки беспилотников объявили в 00:35, в городе зазвучали сирены. Об отмене режима атаки БПЛА глава города Андрей Кравченко сообщил в 00:52, об отмене угрозы применения беспилотников — около 5 часов утра.
В Сочи сирены оповещения об опасности зазвучали около 9 часов утра. Об отбое глава города Андрей Прошунин сообщил в 9:17.