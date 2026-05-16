Угроза атаки БПЛА действовала в Самарской области ранним утром 16 мая

В субботу, 16 мая, в Самарской области действовала опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 06:00, она длилась 3,5 часа. Об этом сообщили в МЧС России.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — написали в приложении службы.
Она действовала в регионе с 02:30, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. В самарском аэропорту ограничения на вылет и прилет самолетов не вводились.
Напомним, в Самарской области предусмотрены штрафы за съемку и публикацию атаки БПЛА. Также в регионе регулярно наблюдаются перебои с интернетом.
