Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота отразили атаку ВСУ с моря, уничтожив шесть безэкипажных катеров. Об этом сообщает Минобороны.

Источник: Министерство обороны РФ

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — сказано в сводке военного ведомства за субботу.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В течение ночи над полуостровом, Черным морем и другими регионами России были перехвачены и сбиты 138 вражеских БПЛА. Утром над Крымом и Азовским морем снова отработала ПВО.

Днем в Севастополе отразили атаку ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в субботу в 11:14. Сирены звучали больше 40 минут. Над Качей военные сбили один беспилотник. Повреждений не зафиксировано.

