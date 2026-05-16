Шесть безкипажных катеров уничтожены в Черном море

«Силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ», — сказано в сводке военного ведомства за субботу.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 12 управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 353 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Днем в Севастополе отразили атаку ВСУ. Воздушная тревога была объявлена в субботу в 11:14. Сирены звучали больше 40 минут. Над Качей военные сбили один беспилотник. Повреждений не зафиксировано.
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.