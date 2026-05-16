Российская армия освободила Боровую и Кутьковку в Харьковской области

«Подразделения группировки войск “Запад” в результате активных действий освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка Харьковской области», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.
Кроме того, российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, а также двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины. Боестолкновения происходили в районах населенных пунктов Великая Шапковка, Гороховатка, Студенок и Червоный Оскол Харьковской области. Удары также наносились в районах Красного Лимана, Маяков, Святогорска и Сидорово, находящихся в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Согласно данным Минобороны, потери украинской стороны превысили 170 боевиков. Помимо этого, выведены из строя боевая бронированная машина, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. В ходе столкновений также уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и станция контрбатарейной борьбы.