В Славянске-на-Кубани нашли обломки БПЛА

В Славянске-на-Кубани обнаружены фрагменты беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

Источник: Коммерсантъ

Обломки БПЛА упали на территории двух частных домовладений. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений также не зафиксировано. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее сообщалось, что в период с 7:00 до 9:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 13 беспилотников над рядом регионов, включая Краснодарский край, а также над акваторией Азовского моря.

Кроме того, в течение ночи с 15 на 16 мая, по данным Минобороны, были перехвачены и уничтожены 138 беспилотных летательных аппаратов над территориями нескольких российских регионов, включая Краснодарский край, и акваториями Азовского и Черного морей.

Также утром 16 мая дважды объявлялась угроза атаки БПЛА в Сочи, а в аэропортах Краснодарского края вводились временные ограничения на полеты.

