В Севастополе простились с бойцом СВО Леонидом Семивеличенко

В Севастополе проводили в последний путь гвардии рядового Леонида Семивеличенко. Губернатор города федерального значения Михаил Развожаев рассказал, что погибший родился в Вильнюсе, но его усыновила семья военнослужащего Черноморского флота. И он вырос в Севастополе.
После школы, отслужив срочную службу на флоте, вернулся в город-герой, трудился на предприятиях города и некоторое время служил в МЧС. В прошлом году Леонид Семивеличенко заключил контракт с Минобороны, прошел подготовку и был направлен в одну из мотострелковых частей, участвующих в специальной военной операции.
Севастополец погиб при освобождении территории ДНР от укронацистских захватчиков.
