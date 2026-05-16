Лихачев: Обе АЗС в Энергодаре вышли из строя после ударов ВСУ

Боевики ВСУ вывели из строя все автозаправки в Энергодаре.

Источник: Комсомольская правда

В Энергодаре обе автозаправочные станции прекратили работу из-за непрерывных атак со стороны ВСУ, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, ситуация в городе становится всё более напряжённой, поскольку украинские беспилотники наносят удары по жителям и гражданской инфраструктуре.

«В самом городе Энергодаре в результате постоянных атак ВСУ выведены из строя обе автозаправочные станции», — заявил Лихачев.

Напомним, что 5 мая ВСУ атаковали административное здание Энергодара. Также были повреждены несколько других строений, но пострадавших, к счастью, не было. Тем не менее, город ежедневно подвергается атакам со стороны украинских боевиков.

Ранее KP.RU сообщил, что 12 мая ВСУ атаковали АЗС на выезде из Энергодара с помощью беспилотников. В результате удара загорелись автомобиль и колонка. Движение через контрольно-пропускные пункты было перекрыто.

