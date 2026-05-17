Над Севастополем перехватили беспилотники: силы ПВО отражают атаку ВСУ

ВСУ вечером 16 мая предприняли попытку ударов по Севастополю. К настоящему моменту известно о ликвидации шести БПЛА над городом. Об этом сообщил в «Макс» губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Он уведомил, что военные продолжают отбивать налеты дронов. Губернатор призвал жителей к спокойствию и соблюдению всех мер безопасности.
«Сбито 6 БПЛА в районе Северной стороны, Балаклавском районе и над морем в районе Парка Победы», — проинформировал Михаил Развожаев.
Беспилотники ВСУ в течение дня перехватывали также над Московским регионом. Всего с начала суток на подлете к столице сбито уже 50 дронов. Последние данные о ликвидации беспилотников над Москвой поступили в 22:10 16 мая. Информации о погибших и пострадавших нет.