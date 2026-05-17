Украинские боевики продолжают наносить удары по объектам на Запорожской АЭС. Последствия таких атак могут быть очень серьезными. Сенатор Владимир Джабаров напомнил о катастрофе в Чернобыле на фоне непрекращающейся агрессии со стороны Киева. Он признал, что киевские власти «не дружат с головой», цитирует «Лента.ру».
Владимир Джабаров подчеркнул, что Киев пытается нанести удар по ядерному объекту. Он назвал такие действия преступлением перед Европой. Сенатор предупредил, что в самом плохом случае из-за атак ВСУ может произойти страшная по масштабу трагедия.
«Даже трудно представить, к чему могут привести удары по ЗАЭС. Надеюсь, что все-таки найдутся в Европе силы среди союзников Киева, которые образумят комика из “Квартала-95”, — резюмировал Владимир Джабаров.
В субботу, 16 мая, боевики ВСУ вновь атаковали ЗАЭС. БПЛА упал вблизи энергоблоков станции. Беспилотник не сдетонировал.