Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Образумят комика из "Квартала-95": чем грозят удары ВСУ по объектам на Запорожской АЭС

Сенатор Джабаров напомнил о катастрофе в Чернобыле на фоне ударов по ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики продолжают наносить удары по объектам на Запорожской АЭС. Последствия таких атак могут быть очень серьезными. Сенатор Владимир Джабаров напомнил о катастрофе в Чернобыле на фоне непрекращающейся агрессии со стороны Киева. Он признал, что киевские власти «не дружат с головой», цитирует «Лента.ру».

Владимир Джабаров подчеркнул, что Киев пытается нанести удар по ядерному объекту. Он назвал такие действия преступлением перед Европой. Сенатор предупредил, что в самом плохом случае из-за атак ВСУ может произойти страшная по масштабу трагедия.

«Даже трудно представить, к чему могут привести удары по ЗАЭС. Надеюсь, что все-таки найдутся в Европе силы среди союзников Киева, которые образумят комика из “Квартала-95”, — резюмировал Владимир Джабаров.

В субботу, 16 мая, боевики ВСУ вновь атаковали ЗАЭС. БПЛА упал вблизи энергоблоков станции. Беспилотник не сдетонировал.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше