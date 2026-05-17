Силы ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито 25 дронов ВСУ

Развожаев заявил, что в результате атаки ВСУ на Севастополь пострадавших нет.

Источник: Комсомольская правда

Силы противовоздушной обороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сбито 25 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города», — написал губернатор в телеграм-канале.

Развожаев уточнил, что пострадавших среди жителей нет. По его данным, в результате падения обломков дронов повреждены окна в нескольких многоквартирных домах. Также зафиксированы повреждения крыш и стен трех частных домов.

Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Крым. В результате ударов ВСУ по Джанкою погибли пять человек. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, властями родственникам погибших будет оказана поддержка.

