Силы ПВО отражают атаку на Севастополь, сбито 25 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны России отражают атаку беспилотников ВСУ на Севастополь, сбито 25 дронов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«В Севастополе силы ПВО и наши мобильные огневые группы продолжают отражать атаку ВСУ. Сбито 25 БПЛА над морем и разными районами города», — написал губернатор в телеграм-канале.
Развожаев уточнил, что пострадавших среди жителей нет. По его данным, в результате падения обломков дронов повреждены окна в нескольких многоквартирных домах. Также зафиксированы повреждения крыш и стен трех частных домов.
Ранее KP.RU сообщал, что киевский режим атаковал Крым. В результате ударов ВСУ по Джанкою погибли пять человек. По словам главы полуострова Сергея Аксенова, властями родственникам погибших будет оказана поддержка.