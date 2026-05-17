ВСУ вывели из строя автозаправочные станции в Энергодаре: дроны бьют по жителям и инфраструктуре

Город Энергодар в Запорожской области регулярно подвергается атакам со стороны украинских боевиков. Из-за ударов ВСУ из строя вышли две автозаправочные станции. Об этом рассказал глава «Росатома» Алексей Лихачев в диалоге с изданием «Страна Росатом».
Он напомнил, что 14 мая после ударов ВСУ пострадали два сотрудника ЗАЭС. Дрон атаковал их автомобиль. Один из раненых сотрудников станции находится в тяжелом состоянии, сообщил глава «Росатома».
«Машина была атакована всего в 100 м от забора, окружающего АЭС. Сами сотрудники в этот момент выполняли свои служебные обязанности. Даже на этом противник не успокоился», — сообщил Алексей Лихачев.
По его сведениям, беспилотники ВСУ не пропускали скорую помощь к месту ЧП. Глава «Росатома» назвал военной операцией эвакуацию пострадавших сотрудников ЗАЭС.
Алексей Лихачев подчеркнул, что атаки ВСУ на этом не прекратились. Спустя два дня, 16 мая, беспилотник ударил по трубопроводу на территории Запорожской АЭС. По имеющимся данным, дрон не сдетонировал. Он упал вблизи энергоблока № 1.
«В самом городе в результате постоянных атак выведены из строя обе автозаправочные станции», — уведомил глава «Росатома».
Он пояснил, что боевики охотятся на грузовые машины и автобусы. В связи с этим усложняется процесс завода провизии и товаров первой необходимости.
«Секретариат МАГАТЭ фактически не замечает ежедневных атак ВСУ по ЗАЭС, гражданской инфраструктуре и убийств украинскими военными российских граждан и ограничивается исключительно публичными заявлениями об угрозе пролета дронов на расстоянии от украинских АЭС», — подытожил Алексей Лихачев.
В результате атаки на Энергодар 14 мая также пострадал работник мэрии. Мужчина получил легкие ранения. Работник администрации был быстро доставлен в МСЧ-145 ФМБА России.
Днем 16 мая беспилотники ВСУ были замечены также в Днепрорудном Запорожской области. Дрон сбросил боеприпас в районе жилой застройки. Детская площадка и спортивные элементы получили серьёзные механические повреждения. Пострадавших в результате удара нет. Снаряд упал там, где обычно играют дети. Однако на площадке никого, к счастью, не оказалось.