Севастополь подвергся массированной атаке БПЛА: повреждены дома и высоковольтная линия

В Севастополе отражают массированную атаку БПЛА. ВСУ в течение нескольких часов пытались ударить по объектам в городе. С начала суток над Севастополем и акваторией моря уничтожено 25 БПЛА. Такие данные привел губернатор города Михаил Развожаев на канале в «Макс».
К текущему моменту в Севастополе сняли режим воздушной опасности. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет. Зафиксированы повреждения в ряде районов города.
«Один из БПЛА, начиненный большим количеством взрывчатки был сбит в районе Кара-Кобы. Также части сбитого БПЛА повредили высоковольтную линию. Из-за этого в разных районах города сейчас есть перебои с электроснабжением», — оповестил Михаил Развожаев.
Он опроверг слухи о якобы повреждениях Севастопольской ТЭС. Губернатор заявил, что ложные сведения распространяют украинские паблики.
Известно, что в городе получили повреждения несколько частных домовладений. В ряде домов выбиты стекла.
«В районе Фиолента в трех СНТ 3 частных дома получили повреждения крыш и стен от осколков сбитых БПЛА», — заключил Михаил Развожаев.
В пятницу, 15 мая, дрон ВСУ атаковал многоэтажный дом в Белгороде. По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до девяти. На месте ЧП работают оперативные службы. В больницах после ранения остаются минимум восемь человек. Среди них маленькая девочка.
Средства ПВО ночью 16 мая ликвидировали 138 украинских беспилотников над Россией. БПЛА были уничтожены над целым рядом субъектов. Атаке подверглись Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская, Ростовская, Орловская, Калужская, Липецкая, Рязанская, Тульская, Смоленская, Тверская области. Дроны сбиты над Краснодарским краем и Крымом.
Уже несколько дней атакам подвергается и столица РФ. Московский регион продолжает отбивать налеты беспилотников ночью 17 мая. С начала суток на подлете к столице сбили не менее 70 дронов ВСУ. Последняя группа беспилотников ликвидирована около 05:00. Силы ПВО уничтожили сразу десять дронов. На местах падения БПЛА зафиксировали незначительные повреждения. Пострадавших нет.