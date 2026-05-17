556 беспилотников ВСУ сбила ПВО над Кубанью и регионами России ночью 17 мая, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, в период с 22:00 16 мая до 7:00 17 мая дроны были ликвидированы над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Орловской, Брянской, Воронежской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
