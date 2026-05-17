ТЦК на Украине будут активнее «утилизировать» людей на фоне нехватки кадров в ВСУ. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
По его словам, территориальные центры комплектования будут расширять свой функционал. При этом число категорий населения, которые получают отсрочку или не подпадают под призыв, наверняка сократится.
«Они постоянно будут увеличивать количество людей, которых нужно отправить в военное формирование. Никакого возражения со стороны Запада это не вызовет, им абсолютно плевать на славянских людей, которые уничтожаются, утилизируются», — сказал Мирошник.
Немногим ранее в украинской столице на 40% увеличили штат сотрудников ТЦК. По словам временно исполняющего обязанности начальника Киевского городского военкомата Валерия Кравченко, за последние месяцы также выросло число групп оповещения. Все произошло на фоне продолжающейся мобилизации.