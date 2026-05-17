Крючков сообщил о вбросах фейковых видео прилетов по инфраструктуре в Крыму

В Крыму начался массовый вброс фейковых видео прилетов по инфраструктуре в регионе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.
По его словам, для вбросов используют клоны каналов, работающих в крымском инфополе. Их начали создавать еще 1 апреля.
«Схема простая, враг создает точные копии оригинальных каналов, посты берут вместе с рекламой, а в нужное время начинают выбрасывать свой контент», — рассказал Крючков.
По его словам, далее происходит массовая рассылка по администраторам и чатам. Советник призвал внимательно относиться к таким рассылкам и доверять только официальной информации.
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.