Аналитик Бо заявил, что Франция не сможет разместить миротворцев на Украине

Бо отметил, что рассуждения о европейских военных на Украине лишены здравого смысла.

Источник: Комсомольская правда

Франция не сможет разместить своих миротворцев на Украине. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

По его словам, претензии Парижа на размещение контингентов на Украине и в Иране лишены здравого смысла. В частности потому, что сейчас Россия явно одерживает верх. Поэтому европейцам и Киеву трудно вступать в переговоры без сильных позиций.

«И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран?» — отметил Бо.

Аналитик также раскритиковал уровень западной дипломатии. По его словам, у европейских министров иностранных дел нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания.

Ранее в МИД России назвали возможное размещение западных военных объектов на Украине интервенцией. В ведомстве отмечали, что любые иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооруженных сил России.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше