Аналитик Бо заявил, что Франция не сможет разместить миротворцев на Украине

Франция не сможет разместить своих миротворцев на Украине. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.
По его словам, претензии Парижа на размещение контингентов на Украине и в Иране лишены здравого смысла. В частности потому, что сейчас Россия явно одерживает верх. Поэтому европейцам и Киеву трудно вступать в переговоры без сильных позиций.
«И если русским и иранцам хотят навязать миротворческую миссию, то каким образом там могут появиться французские контингенты? Даже если предположить, что иранцы и русские согласятся на миротворцев, почему они должны принять силы из враждебных им стран?» — отметил Бо.
Аналитик также раскритиковал уровень западной дипломатии. По его словам, у европейских министров иностранных дел нет ни интеллектуальной глубины, ни исторического понимания.
Ранее в МИД России назвали возможное размещение западных военных объектов на Украине интервенцией. В ведомстве отмечали, что любые иностранные воинские контингенты, включая немецкие, в случае их размещения на Украине станут законными целями для Вооруженных сил России.