Ночная атака украинских БПЛА на регионы РФ стала самой массовой в 2026 году

Ночная атака украинских беспилотников на регионы России 17 мая стала самой массовой в 2026 году. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС.
По данным Минобороны РФ, за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 556 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны сбивали над регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
При этом до этого наиболее крупные атаки фиксировались в марте и мае. В ночь на 7 мая средства ПВО уничтожили 347 украинских беспилотников. Еще 389 БПЛА были сбиты 25 марта, а 10 марта российские военные перехватили и уничтожили 337 дронов.
Немногим ранее об атаках беспилотников ВСУ на регионы РФ высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что подобными шагами Киев демонстрирует свою террористическую сущность. Кроме того, такие удары также показывают, что российская армия берет свое на поле боя.