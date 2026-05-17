Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за сутки

На очередном брифинге представители Министерства обороны России привели новые данные о ходе специальной военной операции. Среди ключевых результатов — успешные действия военно-морских сил. Экипажи и расчёты Черноморского флота за прошедшие 24 часа обнаружили и уничтожили шесть безэкипажных катеров, которые украинская сторона применяла для атак в акватории.