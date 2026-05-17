Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ за сутки

На очередном брифинге представители Министерства обороны России привели новые данные о ходе специальной военной операции. Среди ключевых результатов — успешные действия военно-морских сил. Экипажи и расчёты Черноморского флота за прошедшие 24 часа обнаружили и уничтожили шесть безэкипажных катеров, которые украинская сторона применяла для атак в акватории.
Также дежурные средства противовоздушной обороны перехватили крылатую ракету большой дальности «Фламинго» и управляемую ракету «Нептун-МД». Всего за сутки ПВО ликвидировала восемь управляемых авиабомб и 1 054 беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Совокупные безвозвратные потери украинских формирований на всех участках фронта превысили 1 100 человек.
