Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой Харьковской области

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го полка с освобождением Боровой Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед. Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — говорится в поздравительной телеграмме министра.

Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.

Минобороны РФ сообщило об освобождении Боровой 16 мая.

На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов.
