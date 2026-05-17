Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой Харьковской области

«Поздравляю вас с освобождением от врага населенного пункта Боровая. Сегодня, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, военнослужащие полка уверенно продвигаются вперед. Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — говорится в поздравительной телеграмме министра.
Белоусов поблагодарил личный состав и командование полка за верность воинскому долгу и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие продолжат с честью выполнять все задачи и надежно защищать национальные интересы Российской Федерации.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Боровой 16 мая.