ВСУ ударили БПЛА по подстанции «Радуга» Запорожской АЭС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. ВСУ атаковали беспилотником подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, БПЛА сбили на подлете, детонации не произошло, сообщили в ее официальном Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Была зафиксирована атака с использованием БПЛА по подстанции “Радуга”. Беспилотник был сбит в воздухе, детонации не произошло, разрушений не зафиксировано. На месте работают специалисты», — говорится в сообщении.

Также ВСУ обстреляли транспортный цех Запорожской АЭС, поврежден транспорт и постройки, пострадавших нет.

«На территории Запорожской АЭС, входящей в состав атомных станций Росатома, зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции. В результате повреждена кровля здания и несколько автобусов для перевозки персонала. К счастью, пострадавших нет, возгорания не произошло. Помимо этого, на участке связи, расположенном возле транспортного цеха зафиксированы повреждения окон», — передается в сообщении.

Запорожская АЭС продолжает работу в штатном режиме после атаки ВСУ.

«Нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем. Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы. Это уже второй подряд день, когда объекты Запорожской АЭС подвергаются обстрелам. Подобные атаки создают дополнительные риски для безопасности крупнейшей атомной станции Европы и недопустимы с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности», — сообщили на станции.

