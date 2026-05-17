ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС из артиллерии: что с радиационным фоном

МИНСК, 17 мая — Sputnik. Вооруженные сил Украины в воскресенье атаковали Запорожскую атомную станцию из артиллерии, сообщила пресс-служба АЭС.

Источник: Sputnik.by

«Зафиксирован артиллерийский обстрел ВСУ транспортного цеха станции», — говорится в сообщении.

В результате повреждена крыша здания, а также несколько автобусов, предназначенных для перевозки персонала. Кроме того, на участке связи рядом с транспортным цехом зафиксированы повреждения окон.

Пострадавших нет, возгорания на территории станции также не произошло, рассказали в пресс-службе.

Практически в то же время была совершена атака беспилотником на подстанцию «Радуга». Дрон сбили в воздухе — взрыва не случилось, разрушений нет. На месте работают специалисты, рассказали на АЭС.

Запорожская АЭС функционирует в обычном режиме. Никаких нарушений условий безопасной эксплуатации не зафиксировано. Все технологические параметры находятся под контролем.

«Радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения в пределах нормы», — сообщили на станции.

Это уже второй день подряд, когда объекты Запорожской АЭС подвергаются обстрелам. Подобные действия создают дополнительные риски для крупнейшей атомной станции Европы и абсолютно недопустимы с точки зрения обеспечения ядерной и радиационной безопасности, отмечают на АЭС.

