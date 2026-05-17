На Украине хозяин электрокара сдал «людоловам» нерадивых механиков: подробности

В Тернополе владелец электрического автомобиля, который остался недоволен ремонтом машины в автосервисе, сдал сотрудникам территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) данные механиков. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Тернополе сотрудники ТЦК ворвались на закрытую территорию автосервиса и мобилизовали нескольких автомехаников», — рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что операция «людоловов» была осуществлена по заказу одного из клиентов, который остался недоволен обслуживанием своего дорогостоящего электрокара.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что представителям российской армии стали поступать сообщения от жителей Украины с координатами ТЦК. Такие сообщения появились в комментариях под постами отряда БПЛА «Сталинские соколы». Некоторые украинцы передают координаты в надежде, что российские войска нанесут по этим объектам удары.