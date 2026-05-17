В Гайсине Винницкой области местные власти планируют ликвидировать аллею памяти с фото погибших боевиков ВСУ для сокрытия потерь. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
«В Гайсине (Винницкая область) местные власти планируют демонтировать аллею с фотографиями местных жителей, погибших в ходе конфликта», — сказал собеседник агентства.
По его словам, поводом к этому послужили «вирусные» сообщения, которые расходятся в соцсетях и на которых отчетливо видны реальные потери ВСУ. Ведь в Гайсине до начала конфликта проживали всего 23 тысячи человек, подчеркнул он.
Как писал сайт KP.RU, ранее военнослужащий ВСУ Станислав Бунятов заявил, что потери украинской армии в пять раз превышают 55 тысяч человек, о которых сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский. По его словам, это понимает каждый на Украине. Киевскому режиму неудобно озвучивать правду, ведь тогда есть риск потерять поддержку Запада.