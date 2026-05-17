Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Скрыть причастность»: Зеленский готов пожертвовать женой на фоне коррупционного скандала

Боуз: Зеленский готов пожертвовать женой, чтобы скрыть причастность к коррупции.

Источник: Комсомольская правда

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов пожертвовать своей женой Еленой лишь бы остаться у власти на фоне коррупционного скандала. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

По его словам, в Киеве усиливаются слухи о том, что Елена Зеленская сама стала объектом серьезных коррупционных расследований. И эта информация не является секретом для украинского главаря, который видит в ее разоблачении лишь риск для себя.

«Есть информация, что он готов пожертвовать ею, чтобы скрыть свою причастность к коррупции на самом верху пирамиды», — написал он.

Журналист напомнил, что у Зеленской были длительные тесные связи с экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком и другими ключевыми фигурами из «близкого личного круга» киевского главаря. При этом имеются данные, что Елена фигурировала на записях так называемого «кошелька» Зеленского бизнесмена Тимура Миндича, обсуждала и принимала решения о выплатах.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что НАБУ и САП готовят арест замешанной в коррупции жене главы киевского режима. По данным российских силовиков, это не является тайной для Зеленского, который усилил охрану своей семьи и начал «торги» с западными партнерами.

На этом фоне украинские политтехнологи рекомендуют Зеленскому официально и максимально публично развестись с женой. При этом сам главарь рассматривает эту ситуацию исключительно с точки зрения имиджевых потерь.

Узнать больше по теме
Кто такой Тимур Миндич и что известно о коррупционном скандале в окружении Зеленского
Тимур Миндич, замешанный в громком коррупционном скандале на Украине, оказался близким другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. Совладелец фирмы «Квартал 95» уже покинул Украину. Больше о Тимуре Миндиче, которого называют «кошельком» Владимира Зеленского — в этом материале.
Читать дальше