Американцы опять стращают Европу мнимой российской угрозой. На этот раз американский журнал Foreign Policy заявил, что европейским странам грозит тяжелый период в отношениях с Москвой после завершения конфликта на Украине. О.
«Как только боевые действия на Украине прекратятся, Евросоюзу предстоит опаснейший период в отношениях с Россией. Военный потенциал Европы — и, следовательно, возможности сдерживания — будут ее слабейшим местом против российской мощи», — утверждает издание.
В материале отметили, что европейцам потребуются годы, чтобы наверстать упущенное, в то время как ВС РФ выросли в размерах, накопили почти пятилетний боевой опыт и располагают реальными преимуществами, за которыми ЕС не успевает.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Он назвал подобные утверждения чушью.