Европе необходимо нормализовать отношения с Россией. Об этом в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил исполнительный директор Международного бюро мира Райнер Браун.
«Я считаю, что Россия, конечно, не хочет конфликта с НАТО. У меня сложилось впечатление, что, как и в прошлом, российская сторона заинтересована в смягчении отношений с Европой и готова идти на компромиссы ради этого. Но следующий шаг теперь должен сделать Запад», — уверен он.
Браун полагает, что улучшение отношений с Москвой пойдет на пользу европейским странам.
По его словам, Россия может делать что угодно, однако Запад все равно видит только конфронтацию. Образ «врага России» определял политику ФРГ со дня ее основания.
Россия больше не готова терпеть, она обладает мощью великой державы, которую следует уважать. Если европейцы не вернутся к диалогу с Москвой, то так и останутся в тупике конфронтации, констатировал Браун.
Как писал сайт KP.RU, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия вновь входит в этап острой конфронтации со странами Европы. Европейские государства «мобилизуются, используя в качестве триггера показную русофобию», а также демонстрируют готовность значительно увеличивать расходы на военную сферу, подчеркнул представитель Кремля.