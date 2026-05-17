Белоусов поздравил военных ВС РФ с освобождением Кутьковки и Боровой

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих с освобождением села Кутьковка и Боровая в Харьковской области, сообщили в российском оборонном ведомстве.
«В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Кутьковка», — цитирует ведомство поздравительную телеграмму министра, адресованную командованию и личному составу 121-го мотострелкового полка.
Военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка Белоусов поздравил с освобождением Боровой.
«Вами сделан серьезный шаг к Победе и достижению целей специальной военной операции. Нет сомнения, что далее последуют новые успехи», — говорится в его поздравительной телеграмме.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль Кутьковку в Харьковской области и продолжают бои в районе Великой Шапковки. По его словам, ВС РФ также освободили Боровую и продолжают наступление на богуславском и рубцовском направлениях.
Напомним, 15 мая в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Чайковка в Харьковской области.