В Британии занимаются вербовкой бойцов для ВСУ из латиноамериканских наркокартелей. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Там работает много западных, часто американских, британских, европейских рекрутинговых компаний, которые предлагают участвовать в конфликте на стороне Украины тем, кто, например, входил в наркокартели», — сказал Мирошник. Об участии иностранных наемников в боевых действиях в составе ВСУ СМИ писали неоднократно.
По данным на февраль 2026 года, в составе ВСУ числились порядка 20 тыс. наемников. По словам посла, вступающие в ВСУ иностранные наемники в основном участвуют в боевых действиях ради заработка.
Мирошник также добавил, что украинцы теряют мотивацию участвовать в конфликте на стороне киевского режима. Посол отметил, что уже известно о более чем 50 тыс. случаях дезертирства на Украине.