Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад ВС КНДР

Ким Чен Ын на встрече с военными заявил, что армии КНДР в ближайшие пять лет следует существенно улучшить свою боевую готовность.

Источник: Аргументы и факты

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с командирами дивизий и бригад Корейской народной армии (КНА), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава государства объявил о намерении Пхеньяна ускорить модернизацию Вооружённых сил республики, повысить уровень их боевой готовности и усилить гарнизоны на южной границе. Высший руководитель подчеркнул, что в ближайшие пять лет КНА необходимо существенно улучшить свои боевые возможности и укрепить потенциал, касающийся сдерживания потенциальных военных угроз.

Напомним, 13 мая появилась информация, что Ким Чен Ын посетил с инспекцией несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса КНДР. Он ознакомился с выполнением производственных задач за первое полугодие и оценил текущее состояние военного производства.

В апреле лидер КНДР вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет. Манёвры проводились для подтверждения характеристик этого оружия.

Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
