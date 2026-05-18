Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад ВС КНДР

Глава государства объявил о намерении Пхеньяна ускорить модернизацию Вооружённых сил республики, повысить уровень их боевой готовности и усилить гарнизоны на южной границе. Высший руководитель подчеркнул, что в ближайшие пять лет КНА необходимо существенно улучшить свои боевые возможности и укрепить потенциал, касающийся сдерживания потенциальных военных угроз.