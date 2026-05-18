Ким Чен Ын встретился с командирами дивизий и бригад ВС КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын провёл встречу с командирами дивизий и бригад Корейской народной армии (КНА), сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Глава государства объявил о намерении Пхеньяна ускорить модернизацию Вооружённых сил республики, повысить уровень их боевой готовности и усилить гарнизоны на южной границе. Высший руководитель подчеркнул, что в ближайшие пять лет КНА необходимо существенно улучшить свои боевые возможности и укрепить потенциал, касающийся сдерживания потенциальных военных угроз.
Напомним, 13 мая появилась информация, что Ким Чен Ын посетил с инспекцией несколько предприятий оборонно-промышленного комплекса КНДР. Он ознакомился с выполнением производственных задач за первое полугодие и оценил текущее состояние военного производства.
В апреле лидер КНДР вместе с дочерью Ким Чжу Э наблюдал за испытательным пуском тактических баллистических ракет. Манёвры проводились для подтверждения характеристик этого оружия.