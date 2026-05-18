Эксперт назвал три фактора, которые приведут к катастрофе ВСУ

Освобождение Донбасса и острый дефицит живой силы могут обернуться для вооруженных сил Украины настоящей катастрофой. Такой прогноз в беседе с NEWS.ru озвучил военный эксперт Василий Дандыкин. Он также указал на серьезные риски для Киева в случае, если украинские дроны будут нейтрализованы.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Первая проблема ВСУ — нехватка людей. Сейчас они пытаются тратить больше денег на это, наемников все меньше из-за потерь. Это главная проблема», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Дандыкин обратил внимание на то, что украинские беспилотники начали сбиваться с курса. По его мнению, это, вероятно, результат действий людей в Европе, которые симпатизируют России. Если угрозу со стороны БПЛА удастся ликвидировать, это станет вторым мощным ударом для Киева.

Третьим ключевым моментом эксперт назвал полное освобождение Донбасса российской армией. Речь идет, в частности, о Славянско-Краматорской агломерации. Как отметил Дандыкин, это открывает прямой путь на другие регионы — Запорожье, Днепропетровскую и Сумскую области.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Киев усиливает эскалацию террористической войны. Речь идет о целенаправленных ударах по гражданским жителям и инфраструктуре России. Мирошник подчеркнул, что подобные действия подпадают под определение военных преступлений.