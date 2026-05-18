ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск и Рясное Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что в Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка.
«Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы», — добавили в Минобороны.