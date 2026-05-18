Группировка войск «Восток» продвинулась в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области.
«ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии», — добавили в Минобороны РФ.