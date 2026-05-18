ВСУ потеряли до 90 боевиков в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ», — говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие», — добавили в Минобороны.