Главное из брифинга Минобороны 18 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 18 мая апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Армия России нанесла удар возмездия

За прошедшие сутки, в ответ на террористические атаки Киева по гражданской инфраструктуре на территории России, ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными БПЛА по объектам на Украине.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
  • военные аэродромы.

Группировка «Север» улучшила тактическое положение

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ и пограничный отряд в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и штурмовой полк в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.

«Запад» перешел на новые позиции

Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Яремовка Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидорово ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

Подразделения «Юга» наступают в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам и штурмовому полку в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка ДНР.

Потери ВСУ в живой силе составили порядка 90 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийского орудия.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков

За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Райполе в Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

«Восток» продавил глубину обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области.

Противник потерял свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Днепр» продвигается в Запорожской области

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Желтая Круча и Григоровка Запорожской области.

«Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • пять управлямых авиабомб;
  • 265 БПЛА самолетного типа.

Силы Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.

