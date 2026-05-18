Главное из брифинга Минобороны 18 мая 2026 года: последние новости на сегодня

Армия России нанесла удар возмездия
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ;
- военные аэродромы.
Группировка «Север» улучшила тактическое положение
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ и пограничный отряд в районе трех населенных пунктов Сумской области, а также две бригады и штурмовой полк в районах трех населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.
«Запад» перешел на новые позиции
Российские бойцы нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Яремовка Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидорово ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 180 боевиков, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.
Подразделения «Юга» наступают в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем украинским бригадам и штурмовому полку в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка ДНР.
Потери ВСУ в живой силе составили порядка 90 человек. Также противник лишился четырех боевых бронированных машин, 13 автомобилей и артиллерийского орудия.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 300 боевиков
За сутки подразделения «Центра» атаковали десять бригад и штурмовой полк ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР и сел Новоподгородное и Райполе в Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.
«Восток» продавил глубину обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области.
Противник потерял свыше 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Днепр» продвигается в Запорожской области
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Желтая Круча и Григоровка Запорожской области.
«Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- пять управлямых авиабомб;
- 265 БПЛА самолетного типа.
Силы Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер ВСУ.