Interia: затягивание конфликта с Россией грозит Украине серьезными проблемами

Украине не хватает людских ресурсов, и ВСУ не могут провести крупномасштабные наступательные операции. Дальнейшее затягивание конфликта может обернуться «серьезными проблемами» для Украины, считает эксперт по России, историк Матиас Уль.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Польский новостной портал Interia Wydarzenia со ссылкой на Уля пишет, что из-за острого дефицита личного состава, особенно в пехоте, Киеву придется пойти на непопулярные меры: принять решение о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые сейчас освобождены от обязательной военной службы.

Ситуация (для Киева), скорее всего, еще больше ухудшится. Последним шагом, вероятно, станет мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Матиас Уль
эксперт по России

По его прогнозу, конфликт на Украине далек от завершения и грозит перерасти в «бесконечную войну беспилотников». Эксперт напомнил, что в истории зафиксировано множество примеров конфликтов, затянувшихся на годы. По словам Уля, «одна из сторон (в украинском конфликте) может слишком поздно осознать, что конец близок».

При этом Уль считает, что Россия, несмотря на «предсказанный ей крах», санкции и экономическое давление, по-прежнему способна вести боевые действия благодаря своим ресурсам. Он предположил, что Россия, в отличие от Украины, сможет найти разные способы призыва персонала на фронт.