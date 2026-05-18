Польский новостной портал Interia Wydarzenia со ссылкой на Уля пишет, что из-за острого дефицита личного состава, особенно в пехоте, Киеву придется пойти на непопулярные меры: принять решение о мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые сейчас освобождены от обязательной военной службы.
По его прогнозу, конфликт на Украине далек от завершения и грозит перерасти в «бесконечную войну беспилотников». Эксперт напомнил, что в истории зафиксировано множество примеров конфликтов, затянувшихся на годы. По словам Уля, «одна из сторон (в украинском конфликте) может слишком поздно осознать, что конец близок».
При этом Уль считает, что Россия, несмотря на «предсказанный ей крах», санкции и экономическое давление, по-прежнему способна вести боевые действия благодаря своим ресурсам. Он предположил, что Россия, в отличие от Украины, сможет найти разные способы призыва персонала на фронт.