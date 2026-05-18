Севастополь атаковали 64 БПЛА — повреждены 66 домов и десятки авто

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая — РИА Новости Крым. При атаке беспилотников ВСУ на Севастополь в ночь на 17 мая повреждены 66 домов и 34 авто. Об этом заявил директор Департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский на заседании правительства Севастополя.

Источник: РИА "Новости"

«Нейтрализованно 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях. Это повреждения фасадов, окон, крыш», — проинформировал он.

Также пострадали 34 автомобиля, автобус и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхнесадовом.

Кроме того, при падении обломков БПЛА возникли два пожара. Их оперативно устранили. Всего на номер 112 поступило 13 сообщений о падении обломков, все заявки отработаны.

Муниципальные комиссии с воскресенья работают на местах, уже более половины заявок выполнены, заключил Краснокутский.

