Севастополь атаковали 64 БПЛА — повреждены 66 домов и десятки авто

«Нейтрализованно 64 БПЛА. Сложилась следующая оперативная обстановка: к счастью, погибших и пострадавших нет, но выявлены повреждения в 21 многоквартирном доме и 45 частных домовладениях. Это повреждения фасадов, окон, крыш», — проинформировал он.
Также пострадали 34 автомобиля, автобус и физкультурно-оздоровительный комплекс в Верхнесадовом.
Кроме того, при падении обломков БПЛА возникли два пожара. Их оперативно устранили. Всего на номер 112 поступило 13 сообщений о падении обломков, все заявки отработаны.
Муниципальные комиссии с воскресенья работают на местах, уже более половины заявок выполнены, заключил Краснокутский.