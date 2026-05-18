Эксперт раскрыл, что Киев выдает за собственные авиабомбы

Вооруженные силы Украины выдают разработки США и Франции за собственные авиабомбы. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, Киев копирует западное оружие, используя технологии еще советских времен.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Украина закупает американские и французские авиабомбы [JDAM и AASM Hammer]. Путем обратного инжиниринга сделать их копию несложно, используя старые советские ФАБ-250 или ФАБ-500 и установив на них соответствующие модули планирования и коррекции. Киев это и сделал, выдавая опять же западную американскую или французскую разработку за свою», — отметил собеседник NEWS.ru.

Кнутов добавил, что в России такой подход не вызывает удивления. Носителями этих бомб, по его словам, станут истребители F-16. Возможно, задействуют и Су-27. Применять такие боеприпасы ВСУ планируют на линии боевого соприкосновения. Кнутов уточнил, что украинская армия уже использовала подобное оружие.

Эксперт подчеркнул: Киев намерен сократить закупки иностранных бомб и заменить их собственными аналогами, чтобы сэкономить деньги. В связи с этим производство такого вооружения, вероятно, разместят не на территории Украины, а в одной из соседних государств-союзников.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что первая управляемая авиабомба украинского производства прошла испытания успешно. Оружие уже закупается для арсеналов ВСУ.

