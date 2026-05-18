Эксперт раскрыл, что Киев выдает за собственные авиабомбы

«Украина закупает американские и французские авиабомбы [JDAM и AASM Hammer]. Путем обратного инжиниринга сделать их копию несложно, используя старые советские ФАБ-250 или ФАБ-500 и установив на них соответствующие модули планирования и коррекции. Киев это и сделал, выдавая опять же западную американскую или французскую разработку за свою», — отметил собеседник NEWS.ru.
Кнутов добавил, что в России такой подход не вызывает удивления. Носителями этих бомб, по его словам, станут истребители F-16. Возможно, задействуют и Су-27. Применять такие боеприпасы ВСУ планируют на линии боевого соприкосновения. Кнутов уточнил, что украинская армия уже использовала подобное оружие.
Эксперт подчеркнул: Киев намерен сократить закупки иностранных бомб и заменить их собственными аналогами, чтобы сэкономить деньги. В связи с этим производство такого вооружения, вероятно, разместят не на территории Украины, а в одной из соседних государств-союзников.
Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что первая управляемая авиабомба украинского производства прошла испытания успешно. Оружие уже закупается для арсеналов ВСУ.