Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили более 20 беспилотников над Нижегородской областью

Над Нижегородской областью силами ПВО уничтожено более 20 беспилотников. Глава региона Глеб Никитин сообщил, что сбито более 20 БПЛА, жертв и пострадавших нет.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сегодня утром и днем расчеты противовоздушной обороны отработали по более чем 20 беспилотникам в небе над Нижегородской областью. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жертв и пострадавших нет.

При падении сбитых фрагментов БПЛА зафиксированы незначительные повреждения гражданских объектов. На местах уже работают аварийные службы, которые устраняют последствия. Защита воздушного пространства над регионом продолжается.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше